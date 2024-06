Fiamme nella notte in piazza Buozzi 

Fiamme e deflagrazioni nel cuore della notte nell’area di piazza Buozzi nel rione di Col di Lana. A prendere fuoco gli scarti delle numerose discariche abusive presenti. E mentre gli abitanti si dichiarano stanchi e spaventati per una situazione che si protrae da anni, il comandante della Polizia locale rivela d’essere sulle tracce di chi ha abbandonato degli scarti provenienti da un’officina e l’assessore competente promette la prossima installazione di un sistema di videosorveglianza.

L’allarme

Prima numerosi scoppi, poi le fiamme e il fumo acre che ha invaso le abitazioni; così intorno all’una della notte scorsa i residenti del compendio “Ex Casermette” si sono precipitati fuori dalle proprie case per capire il motivo di un risveglio poco felice che ha richiesto il pronto intervento dei vigili del fuoco: «Siamo stati svegliati dai botti - spiega Matteo Medda - inizialmente temevo stesse accadendo qualcosa alle auto parcheggiate nel piazzale antistante la chiesa di Valverde, nuovamente senza illuminazione pubblica, invece ci siamo resi conto che si trattava di un vasto incendio in piazza Buozzi, nell’area vicino alle scuole. I cumuli d’immondizia avevano preso fuoco». Cumuli che contengono degli scarti provenienti presumibilmente da un’officina: contenitori d’olio freni e motore, filtri dell’aria, cinghie di distribuzione e altri svariati generi di rifiuti speciali sul quale pochi giorni prima era stata aperta un’indagine da parte Forze dell’ordine: «L’assessore alla Polizia locale aveva assicurato che si stesse presidiando l’area per evitare il ripetersi di criticità simili. - dichiara il consigliere comunale di opposizione di “Insieme” Simone Saiu - Dopo quanto accaduto pretendiamo delle spiegazioni, perché di recente c’è stato fatto approvare in fretta e furia, tanto da forzare anche le tempistiche delle commissioni competenti, un regolamento proprio sulla videosorveglianza».

I controlli

Un sistema di monitoraggio che la presidente del comitato “Ex Casermette” caldeggia da anni: «Perché non si può più vivere nella paura. - commenta Lara Fenu - Da troppo tempo denunciamo l’esigenza di maggiore sicurezza. Un primo rogo sull’immondizia accatastata nei pressi di piazza Buozzi era stato estinto intorno alle 20 della stessa giornata. Qualche ora più tardi si è sviluppato un altro incendio che avrebbe potuto avere delle conseguenze ben peggiori. È tempo di porre rimedio». Intanto il comandante della Polizia locale Davide Ullasci svela d’essere ad una svolta nelle indagini avviate sull’abbandono dei rifiuti pericolosi: «Le immagine di videosorveglianza e le varie testimonianze hanno portato ai presunti autori dell’illecito. Ignoti hanno tentato di incendiare i rifiuti al fine di depistare le indagini». L’assessore alla Polizia locale Francesco Melis spiega: «Abbiamo già commissionato i lavori di bonifica, ma le indagini in corso hanno esteso le tempistiche. L’intera area avrà presto la videosorveglianza. È nei piani dell’amministrazione inoltre urbanizzare e riqualificare la zona per intero, renderla un punto d’incontro».

RIPRODUZIONE RISERVATA