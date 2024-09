Fiamme nel pollaio, galline salve 

Un incendio è divampato ieri notte in un pollaio a Mamoiada. L’intervento sollecito dei vigili del fuoco giunti da Nuoro ha consentito di mettere in salvo tutte le galline e arginare perciò i danni.

L’allarme è scattato dopo la mezzanotte di sabato e ha subito mobilitato i pompieri e le forze dell’ordine.

I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno invaso la struttura e sono riusciti a salvare tutte le galline. I danni perciò sono limitati al locale utilizzato per l’allevamento.

Sono stati avviati gli accertamenti per capire l’origine del rogo che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi con la perdita di tutti gli animali. Le cause sono ancora in fase di valutazione.

Nel luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Mamoiada, impegnati negli accertamenti necessari.

