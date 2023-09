Fiamme nel parco, poi il brutale pestaggio 

Una lite finita nel sangue e le fiamme nel parco del colle di San Michele: ci potrebbe essere un collegamento tra i due episodi avvenuti ieri pomeriggio in via Cinquini e all’interno dell’area verde cagliaritana. Perché l’aggressione finita con un 48enne in ospedale sarebbe stata la conseguenza dell’incendio, probabilmente appiccato per un dispetto o una vendetta. Su quanto successo sono al lavoro gli agenti della Squadra volante che hanno identificato il ferito me anche il possibile aggressore. Non sono scattati provvedimenti perché sul pestaggio si procederà quasi certamente a querela di parte mentre per il rogo sono in corso gli accertamenti per risalire al responsabile. Ovviamente si scava per capire se quanto accaduto ieri possa avere un collegamento con un tentativo di incendio sempre nell’area del colle di San Michele, ieri mattina, e soprattutto con il rogo dello scorso 26 luglio.

Le telefonate

È stato un pomeriggio particolarmente movimentato quello di ieri nella zona attorno al parco del colle di San Michele e all’interno. Quasi contemporaneamente ci sono stati l’incendio e il pestaggio, segnalati ai vigili del fuoco e alla Polizia. Sono stati alcuni frequentatori del parco a dare l’allarme quando hanno notato il fumo sollevarsi tra gli alberi e la vegetazione. Il pensiero è tornato a quasi due mesi fa e al rogo che aveva causato enormi danni ambientali al colle. Sono arrivati i vigili del fuoco, i volontari delle associazioni di Quartu e Assemini ma anche un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula. Le fiamme hanno bruciato mezzo ettaro di sottobosco della pineta in una zona colpita dall’ultimo incendio. Le operazioni sono state coordinate dalla stazione del corpo Forestale di Cagliari. Tutte le operazioni, comprese quelle di bonifica, sono terminate alle 18,30. E in mattinata c’era già stato un intervento dei vigili del fuoco per spegnere un piccolo principio d’incendio: non c’era stato alcun problema proprio grazie all’arrivo immediato delle squadre dalla caserma di viale Marconi.

Botte e ferito

E mentre vigili del fuoco, volontari e forestale si occupavano del rogo, in collaborazione anche con i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia che hanno chiuso la zona mettendola in sicurezza, gli agenti delle volanti sono intervenuti per una lite finita nel sangue. Un 48enne è stato aggredito da un rivale: soccorso dal 118 è stato accompagnato in ospedale al Santissima Trinità. E secondo i primi accertamenti dei poliziotti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, tutto farebbe pensare a un collegamento con l’incendio. Sembra che i due avessero un conto in sospeso da un po’: la vittima dell’aggressione avrebbe raggiunto il colle di San Michele per ottenere qualcosa ma è stato mandato via. Potrebbe – per ora è un’ipotesi investigativa su cui sono in corso le indagini – aver appiccato il rogo per dispetto e a quel punto sarebbe stato raggiunto e aggredito. I due sono stati identificati dalla Polizia e le loro posizioni verranno valutate quando saranno ascoltati dagli agenti.

I sospetti

Inevitabile che le indagini ora proseguiranno per capire se ci possa essere anche un collegamento non solo con il principio d’incendio della mattina ma soprattutto con il grosso rogo di luglio. I danni erano stati ingenti e le fiamme erano state viste da tutta la città. Il parco era poi rimasto chiuso per quasi un mese proprio per riparare i gravi danni causati dalle fiamme.

