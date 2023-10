Paura ieri al Golf Club Marco Simone di Guidonia, l’impianto sportivo che lo scorso fine settimana ha ospitato la Ryder Cup. Un incendio ha interessato una delle strutture del villaggio costruito per la competizione, sprigionando una nube di fumo visibile anche da Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Nessuno è rimasto ferito. Non è escluso che ad innescare il rogo possa essere stato un cortocircuito.