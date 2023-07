Fiamme nel garage, in cella un 44enne 

Non è ancora del tutto chiaro quale fosse il suo intento, di certo il 44enne nella tarda serata di venerdì non è riuscito a controllare il fuoco che dal cortile si è subito esteso allo scantinato della sua casa a Cabras, dove erano presenti anche l'anziana madre malata e un fratello. Nelle prossime ore il giudice valuterà la posizione dell’uomo, che da tempo vive una situazione di disagio mentale, e che venerdì notte davanti ai carabinieri ha ammesso di aver appiccato le fiamme. Poi è scattato l’arresto e il 44enne è stato accompagnato nel carcere di Massama, a disposizione della magistratura.

Sono stati momenti concitati venerdì intorno alle 21.30 quando dallo scantinato si è alzata una colonna di fumo. I vicini hanno subito chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno portato fuori dalla casa invasa dal fumo la donna e poi l’hanno affidata alle cure del 118. Grazie all’intervento tempestivo il rogo è stato subito domato, poi sono iniziate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’edificio. Ieri i vigili hanno effettuato un nuovo sopralluogo, l’abitazione al momento è stata dichiarata inagibile. Il sindaco Andrea Abis, uno dei primi ad accorrere sul posto, sta seguendo da vicino la vicenda e soprattutto, insieme ai Servizi sociali, sta cercando una sistemazione per la famiglia. «Ci stiamo adoperando per trovare subito una soluzione per queste persone». ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA