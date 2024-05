Fiamme nel circolo del tennis 

Le fiamme hanno distrutto tutto. E soprattutto hanno rischiato di diffondersi nel grande bosco di sughere e querce che sta nei confini del compendio ospedalieri del Sirai. È con ogni probabilità doloso l’incendio che nella notte fra martedì e ieri ha devastato il box- cabina del Circolo tennistico ospedalieri. Fiamme che potrebbero non essere riconducibili al caso perché da anni l’impianto subisce regolarmente il blitz dei ladri: contate poco meno di una ventina di incursioni.

L’incendio

«Un saccheggio continuo – testimonia il presidente Marco Floris, 58 anni – ed è per questo che, sebbene sia una magra consolazione, ci aggrappiamo alla speranza che il fuoco sia partito in maniera accidentale. Le fiamme sono scaturite attorno alle 23.30 all’interno del box in cui c’era un bagno, attrezzatura sportiva, arredi, documenti. E un piccolo frigorifero: l’unico oggetto collegato alla rete elettrica». Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Carbonia. L’assenza di vento è risultata determinante perché l’impianto è già quasi dentro il fitto bosco (appartiene alla Asl) che rappresenta un patrimonio ambientale: sono presenti alcune sughere molto vecchie. Quando ieri mattina il dirigente, di ritorno dalla caserma dove ha depositato denuncia, ha compiuto un sopralluogo, ha avuto un attimo di sconforto dinanzi alla distruzione totale.

I danni

«Abbiamo speso e investito tempo, denaro e tanta passione – ha raccontato Marco Floris - era diventato il nostro piccolo angolo di paradiso, ma adesso ripartire sarà molto difficile perché non esiste proprio più nulla». A stento le decine di soci del club che esiste da una quarantina di anni, sopportavano le incursioni sistematiche dei ladri, in passato ripresi dalle telecamere che però da tempo erano fuori uso proprio perché danneggiate. Nel tempo i ladri sono riusciti a fare bottino di tanta roba: materiali, arredi, supporti in ferro. E i soci, più forti di tutto, ricompravano.

Il fuoco non si è esteso al vicino campo da tennis in erba sintetica che, dunque, tecnicamente è utilizzabile. Ma le prodezze dei tennisti dovranno fare i conti con lo scempio della loro club house ridotta a un cumulo di macerie fumanti.

