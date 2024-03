Fiamme nel capannone della Promisa 

Un incendio devastante con quindici vigili del fuoco costretti per ore ad un duro lavoro per contenere e spegnere le fiamme, divampate all’interno del capannone di proprietà della Promisa, in via Pira a Quartu. Una grossa mobilitazione anche di mezzi, con le fiamme spente solo all’alba, dopo l’intervento avviato alle 22 di martedì. L’incendio, sviluppatosi per cause ancora da accertare, ha interessato l’area di stoccaggio della ditta che si occupa dello smaltimento e trattamento di rifiuti industriali. Le fiamme sono state notate da lontano assieme alla densa colonna di fumo che si sollevava verso il cielo. Ieri mattina, il fuoco è stato finalmente spento con un gran sospiro di sollevo: un lavoro lungo e difficile quello dei vigili del fuoco di Cagliari che sono riusciti ad evitare danni ben più grossi all’interno dello stabilimento. Nessuno è rimasto fortunatamente ferito.

L’inchiesta

Ora sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo e soprattutto per verificare se si sia trattato di un cortocircuito (o comunque di un fatto accidentale) o se invece dietro l’accaduto possa esserci un’azione dolosa. Inutile cercare di saperne di più: le indagini avviate dai carabinieri della compagnia di Quartu, coordinati dal comandante Michele Cerri e da Ignazio Cabras, vanno avanti nel riserbo più totale.

Il pericolo

L’allarme è scattato nella tarda serata di martedì con diverse telefonate arrivate alla sede centrale dei vigili del fuoco di viale Marconi. Immediata la mobilitazione con diverse squadre che hanno raggiunto il capannone con numerosi mezzi: una autopompa, due autobotti ed il carro autoprotettori. Non c’era tempo da perdere.I vigili hanno operato subito attaccando su più fronti il rogo con un’operazione di contenimento che ne ha evitato la propagazione all'intera struttura, scongiurando danni maggiori, comunque ingenti (ancora da quantificare).

Sopralluogo

Un lavoro difficile: spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno usato i mezzi meccanici, provvedendo alle operazioni di spostamento dei rifiuti con lo spegnimento delle braci. L’intervento si è protratto sino all’alba di ieri: poi ci sono stati i sopralluoghi tecnici, anche con la collaborazione dei carabinieri. In città c’è un po’ di preoccupazione: in poche settimane sono divampati altri due grossi incendi dalle parti della statale 554, in due rivendite di auto.

