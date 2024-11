Fiamme nel cantiere per la fibra: paura in via Birocchi 

Paura nella notte a Sardara dove è scoppiato un incendio in un cantiere per la messa in opera della fibra ottica, in via Birocchi. A bruciare, per cause ancora in corso d’accertamento, è stato il materiale depositato da parecchio tempo accanto alla strada, appoggiato al muro di recinzione del giardino di un’abitazione, ridotto in cenere parte del deposito e danneggiati dal forte calore diversi rotoloni di fibra. Nel buio della notte sono apparse improvvise lingue di fuoco che venivano fuori da quel tratto di strada, a poca distanza dalle macchine parcheggiate dai vicini che hanno dato l’allarme. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del dipartimento di Sanluri e dei carabinieri della locale stazione.

L’evento ha provocato un’immediata agitazione tra le famiglie della zona, fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze. I pompieri, dopo aver spento le fiamme, hanno avviato un’attività di rilievo per chiarire la dinamica dell’incidente e per garantire che tutte le norme di sicurezza fossero state rispettate. Parallelamente allo spegnimento, sono state adottate misure per mettere in sicurezza l’area interessata, evitando il formarsi di situazioni di rischio per i cittadini. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA