Fiamme nel cantiere fantasma vicino al distributore di benzina 

Attimi di paura ieri a San Gavino per un incendio che si è sviluppato nel cantiere di un albergo mai finito, che si trova a ridosso del parcheggio posto di fronte all’ospedale e nelle vicinanze di un distributore di carburante e della stazione ferroviaria. In pochi minuti hanno preso fuoco le tavole e le masserizie presenti all’interno dell’area.

Fondamentale è stato l’intervento dei vigili del fuoco di Sanluri, che sono subito giunti sul posto e sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza tutta l’area. Sul posto sono arrivati subito anche gli agenti della polizia municipale di San Gavino, che hanno regolamentato il traffico visto che il fumo, spinto dal vento, è arrivato fino alla circonvallazione della stazione e anche nei locali di transito e di accesso ai treni.

Si è subito interessato della vicenda l’assessore alla Protezione civile Libero Lai: «L’incendio – spiega – si è sviluppato nel retro della struttura privata dove probabilmente c’era del materiale abbandonato. Le fiamme si sono propagato all’interno della struttura. Fondamentale è stato l’intervento immediato dei vigili del fuoco che hanno scongiurato il peggio considerata la presenza nelle immediate vicinanze del distributore di carburanti. Le fiamme, per via del vento, andavano in direzione proprio del distributore».

