Fiamme nei cortili delle case a S’Arrioxiu 

Incendio nel centro abitato di Villaperuccio. Nella tarda mattina di giovedì, alcuni abitanti di Villaperuccio hanno corso gravi rischi a causa delle fiamme divampate improvvisamente in zona S’Arrioxiu.

Le fiamme, in base alle prime testimonianze, sarebbe partito da un’area a ridosso delle case popolari e in brevissimo tempo ha raggiungo alcuni cortili, bruciando piante e fiori, oltre alle scorte delle rotoballe che Mario Secci, un giovane di Villaperuccio, aveva sistemato nel proprio loggiato, nel cortile dell’abitazione, per destinarlo poi al bestiame. E proprio la madre del ragazzo, Silvia Chilau, trovandosi davanti al fuoco nel suo cortile: alcuni vicini si sono precipitati e le hanno prestato soccorso riuscendo anche a contenere i danni provocati dal rogo. Gli stessi vicini, subito dopo, sono stati chiamati dai familiari perché il fuoco nel frattempo aveva invaso anche il loro cortile.

È solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco e agli operatori di alcune associazioni di Protezione civile, allertati nell’immediato, che si è riusciti a domare l’incendio e ad evitare che provocasse danni più gravi non solo alle abitazioni ma anche ai residenti del rione popolare.

