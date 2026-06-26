Fiamme in un’azienda di autodemolizioni

Incendio nella notte nella sede dell’azienda “Autodemolizione Murino”, al terzo chilometro della strada provinciale 8 che da Monserrato porta a Sestu, in territorio di Selargius. Le fiamme si sono sviluppate altissime con l’allarme immediatamente dato dal guardiano della struttura.

Proprio l’immediatezza dell’intervento ha limitato i danni che avrebbero potuto essere molto più gravi: i Vigili del fuoco sono arrivati da Cagliari sul posto con due squadre operative, supportate da due autobotti. I pompieri sono riusciti a circoscrivere rapidamente le fiamme impedendo così che il rogo si estendesse alle strutture dell’azienda dove erano custodite auto pronte per la demolizione e macchinari.

Il titolare

«In più di vent’anni di attività non ci era mai successo nulla di simile – ha detto Paolo Murino, titolare dell’attività, dopo una notte interminabile –, il guardiano ha sentito i rumori e poi ha visto le fiamme, mentre correva a spegnere l’incendio ha fatto in tempo a vedere solo un’ombra scappare via. Per fortuna hanno dato fuoco solo a quattro auto già completamente bonificate, cioè smontate e pronte per la demolizione. Non abbiamo idea del perché».

Le indagini

Della vicenda si occupano ora i carabinieri della stazione di Selargius e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu: il primo sopralluogo è stato effettuato dagli stessi vigili del fuoco non appena messo in sicurezza il sito. Si sta ora cercando di risalire alla causa dell’incendio e alle eventuali responsabilità.

Ovviamente è stata già raccolta la testimonianza del guardiano dell’azienda. Probabilmente gli inquirenti si sono mossi anche alla ricerca di qualche altra testimonianza, di qualcuno che potrebbe aver visto persone arrivare o poi allontanarsi dalla sede dell’Autodemolizione.

Il luogo è infatti molto vicino alla statale 554, trafficatissima anche nelle ore notturne. Sul punto le forze dell’ordine mantengono comunque uno stretto riserbo. Insomma la dinamica dell’accaduto è ancora tutta da verificare, compresa la causa che ha scatenato l’incendio, con le fiamme che hanno a lungo illuminato il cielo.

Sulla vicenda ancora tutta da chiarire è stato inviato un primo rapporto informativo anche alla Procura della Repubblica di Cagliari.

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