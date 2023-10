Fiamme in un’abitazione, arrivano i vigili del fuoco 

Momenti di paura, ieri sera, a Narcao a causa di un incendio in un’abitazione privata.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, quando qualcuno ha notato del fumo uscire dalle finestre della cucina dell’alloggio. Pare che a causare l’incendio sia stato il malfunzionamento di un apparecchio elettrico che potrebbe aver innescato un corto circuito. Nessun ferito, per fortuna, ma tanta paura: le fiamme hanno danneggiato parecchi arredi della casa e annerito le pareti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’alloggio. Sarà un successivo sopralluogo a chiarire con esattezza le cause del rogo. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA