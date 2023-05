Fiamme in una palazzina, i vigili del fuoco scoperchiano il tetto 

È stata una nottata di duro lavoro per i vigili del fuoco. In tarda serata, sono stati chiamati per spegnere un incendio in una palazzina di due piani in via Praga. Ma l’intervento si è rivelato più complicato del previsto: messi in salvo gli abitanti dello stabile, i soccorritori si sono dovuti preoccupare di domare le fiamme.

Un lavoro reso particolarmente complicato dal fatto che il tetto della palazzina è di legno. Questo significa che un focolaio si sarebbe potuto “nascondere” da qualunque parte. In pratica, c’era il rischio che l’incendio potesse riprendere all’improvviso.

Per questa ragione, i vigili del fuoco hanno provveduto a scoperchiare il tetto. Una operazione non semplice, visto che c’erano da tagliare anche le lamiere che reggevano la copertura. Così l’intervento si è protratto sino a notte inoltrata. Dopo aver messo in sicurezza il piano superiore, i vigili del fuoco hanno cercato di capire se fosse possibile far rientrare i residenti che abitano al piano di sotto dal momento che la struttura non sembra aver comunque risentito dell’incendio.

