Fiamme in una palazzina dopo un cortocircuito  

Prima le fiamme, partite da un elettrodomestico e propagatesi rapidamente a suppellettili e materiale vario che era stato accatastato accanto. Poi il fumo denso, che dall’abitazione al primo piano si è diffuso rapidamente, arrivando a rendere quasi irrespirabile l’aria nelle abitazioni poste ai tre piani superiori. Si sono vissuti momenti di apprensione nella serata di lunedì a Domusnovas a causa di un incendio scoppiato in una palazzina di edilizia popolare in via Fratelli Bandiera, a pochi passi dall’incrocio con via Cagliari. Per fortuna, a parte i danni all’abitazione e il forte spavento delle famiglie residenti nella palazzina e di quelle delle abitazioni di fronte, nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco di Iglesias, giunti sul posto poco prima delle 20 a bordo di due mezzi, hanno fatto uscire tutti dalla palazzina per poter procedere ad un rapido spegnimento del rogo ed alla successiva bonifica. Il personale delle due ambulanze (quella dell’Avad di Domusnovas e la Mike 70 dell’Asl) accorse in via F.lli Bandiera, non ha dovuto praticamente operare ad eccezione di una misurazione della pressione richiesta da una donna residente nella palazzina. Via Bandiera è rimasta chiusa per circa un’ora mentre procedeva l’intervento dei vigili del fuoco che hanno poi parlato di «fiamme partite, forse per un cortocircuito, da una lavatrice posta sul balcone dell’abitazione e poi rapidamente propagatesi a materiale vario». Poco dopo le 21 il ritorno alla normalità con la riapertura della strada.

