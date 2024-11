Fiamme in una casa, soccorsa una bimba 

Un incendio ieri notte ha distrutto un appartamento al primo piano di una palazzina in via Marco Aurelio a Sestu. Le fiamme sono divampate verso le 23 per ragioni ancora in corso di accertamento. Una bambina di circa 10 anni è stata soccorsa da un’ambulanza, non si sa se perché intossicata o per una crisi di panico dovuta dalle fiamme e dall’intenso fumo che ha invaso l’intero quartiere.

Sul posto sono intervenute nel giro di pochi minuti due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo non senza fatica: indossati i respiratori, i pompieri sono entrati nell’abitazione quando ancora le stanze erano invase dal fumo per capire se ci fosse qualcuno. Per fortuna l’appartamento in quel momento era vuoto. Ci sono volute alcune ore di lavoro, però, per avere la meglio sul fuoco e completare le verifiche statiche sulla palazzina.

RIPRODUZIONE RISERVATA