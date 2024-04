Fiamme in una casa di via Magenta 

Fiamme, ieri mattina, nel centro storico di Carloforte.

L’incendio si è sviluppato all’interno di un’abitazione di vico Magenta, partito a quanto pare da un ferro da stiro. L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno e nella via si sono vissuti attimi di paura: le fiamme hanno danneggiato gli interni dell’abitazione e un denso fumo grigio ha interessato il vicolo. Sul posto sono arrivati gli uomini della Lavoc che hanno immediatamente individuato la bombola di gas nell’appartamento, portandola all’esterno per metterla al riparo dalle fiamme. Poi, con i vigili del fuoco, si sono occupati dell’incendio: l’intervento è terminato dopo tre ore di lavoro. Grande lo spavento per la padrona di casa che si è ritrovata a tu per tu con le fiamme ma forte apprensione anche per i vicini di casa, con la paura che il fuoco potesse propagarsi alle altre abitazioni del vicolo. L’intervento tempestivo dei volontari è riuscito a scongiurare il peggio, l’abitazione ha riportato dei danni agli interni ma la signora non è rimasta ferita. (a. pa.)

