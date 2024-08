Fiamme in una casa abbandonata 

Paura ieri pomeriggio nel centro di Sardara per un incendio divampato nel cortile di una casa abbandonata in vico Tuveri. Il rogo, innescato con ogni probabilità dalla grande quantità di sterpaglie davanti all’immobile, ha annerito la facciata, danneggiato la tettoia e, in parte, l’abitazione. Sul posto intorno alle 18, sono arrivati i vigli del fuoco del distaccamento di Sanluri e i carabinieri della stazione di Sardara. Quando le fiamme erano già state domate, un componente della famiglia proprietaria della casa è arrivato in vico Tuveri per accertarsi dell’accaduto.

Al vaglio della Polizia municipale, le condizioni dello stabile abbandonato ormai da diversi anni: in particolare, dovranno valutare se ci siano state violazioni dell’ordinanza comunale che obbliga i cittadini a ripulire i terreni privati da erbacce e sterpaglie.

