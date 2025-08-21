VaiOnline
Sassari.
22 agosto 2025 alle 00:39

Fiamme in un palazzo, una signora intossicata 

Fiamme su Monte Rosello. Erano le 12.30 di ieri quando nubi nere si sono alzate dall’ultimo piano di un palazzo di via Sorso. Due agenti della polizia locale hanno dato l’allarme. Proprio in quel momento una signora, che abita nell’immobile di proprietà Area, stava salendo gli ultimi scalini della palazzina e, accortasi dell’incendio, è scesa di corsa raggiunta dagli agenti in borghese, sempre della Municipale. Per lei una lieve intossicazione. Sono gli agenti i primi a entrare nell’abitazione di un 50enne, dove si stava sviluppando il rogo che aveva già avvolto dei divanetti e altre suppellettili presenti negli spazi esterni della casa. Ma le fiamme si stavano spostando verso una bombola che i poliziotti hanno tolto prima che esplodesse procedendo poi all’evacuazione dello stabile. Intanto l’arrivo dei vigili del fuoco, seguiti dalla polizia di Stato, ha permesso che, con l’uso della scala aerea, e di tre mezzi, venisse spento in breve tempo l’incendio. Presente anche il 118 ma, per fortuna, non si è registrato alcun ferito. Secondo una prima ricostruzione, a causare l’incidente sarebbe stato il cortocircuito di un contatore esterno. Senza l’intervento tempestivo dei soccorsi il rogo avrebbe potuto causare danni ben peggiori. Sul posto anche il direttore generale di Area Roberto Ginesu per un primo rilievo dei danni subiti dalla proprietà dell’ente. (e. f.)

