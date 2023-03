Fiamme in un magazzino dell’ex Consorzio agrario 

Momenti di paura nel primo pomeriggio di ieri per un incendio divampato in un deposito, adiacente l'ex Consorzio agrario. Fortunatamente nel rogo nessuno è rimasto coinvolto, c’è stata solo molta apprensione perché si temeva che nel deposito ci fossero diserbanti e altri materiali potenzialmente pericolosi e tossici. I vigili del fuoco intanto hanno avviato gli accertamenti per cercare di individuare le cause che hanno provocato l’incendio.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, le fiamme si sono estese in pochi minuti in un locale utilizzato come magazzino e deposito del vecchio Consorzio agrario. Immediato l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Cuglieri e di quello di Abbasanta che, col supporto di un'autobotte arrivata dalla sede centrale di Oristano, hanno lavorato per diverse ore per spegnere l'incendio ed evitare che si propagasse al resto dello stabile. Una volta domato il rogo, i vigili hanno bonificato e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche il Nucleo investigativo del Comando provinciale che ha avviato le indagini e gli accertamenti per risalire alle cause che hanno innescato il rogo; sono intervenuti anche i carabinieri. ( v.p. )

