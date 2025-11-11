Fiamme in un edificio nella periferia romana Un uomo gravissimo  

Roma. Fiamme e paura nelle prime ore del mattino di ieri in un edificio abbandonato nella periferia di Roma, occupato da decine di persone. Sono andati a fuoco rifiuti, pneumatici, materiali di plastica e rame che erano accatastati nel piano seminterrato del grosso palazzo in via Cesare Tallone a Tor Cervara, ridotto ormai a scheletro. Un'alta colonna di fumo, visibile a diversi chilometri di distanza, si è rapidamente sollevata sulla zona, mettendo in allarme gli abitanti del quadrante est della città. Il rogo si è sviluppato poco dopo le 7 nell'edificio fatiscente scelto come rifugio di fortuna soprattutto da stranieri. All'arrivo dei soccorsi all'interno c'era ancora una cinquantina di persone che non voleva uscire mentre altri residenti si erano già allontanati facendo perdere le loro tracce. Non si esclude che tra loro ci fossero anche dei pusher. Uno degli occupanti, per sfuggire al fuoco, si è lanciato nel vuoto. È stato soccorso in gravi condizioni e trasportato dal 118 in codice rosso, ora è ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita. Nella caduta ha riportato diverse fratture e contusioni oltre a un'intossicazione per il fumo. Gli altri sono stati soccorsi dai vigili del fuoco che hanno utilizzato un'autoscala per raggiungere le persone che si trovavano sui ballatoi. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia. Restano da chiarire le cause dell'incendio. Al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella della natura accidentale del rogo. L'edificio di via Cesare Tallone è abbandonato da anni ed è stato già al centro di operazioni di sgombero.

