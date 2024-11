Fiamme in un b&b, i danni sono limitati 

Fiamme ieri a mezzogiorno in un bed and breakfast in vico Nazionale a Quartucciu. Il fuoco ha interessato uno degli alloggi al primo piano dell’edificio. L’immediato intervento dei pompieri ha evitato il peggio limitando i danni.

Non ci sarebbe alcun dolo: le fiamme, stando ai primi accertamenti dei Vigili del fuoco, che hanno effettuato un attento sopralluogo, sarebbero state probabilmente provocate da un corto circuito nell’impianto elettrico.

L’allarme è scattato dopo mezzogiorno. Una squadra inviata dalla centrale operativa di Cagliari ha domato le fiamme prima che si estendessero all’intero caseggiato. Nelle ore successive i soccorritori che rispondono al 115 hanno concluso la bonifica. Nessun danno ai dipendenti e agli ospiti del B&B.

