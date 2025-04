Fiamme in un appartamento, pensionata in salvo 

Si è sfiorata la tragedia. Una donna di 76 anni, originaria di Giba, è riuscita a mettersi in salvo dopo che nel suo appartamento di Santa Maria Navarrese è divampato un incendio, originato quasi certamente da un corto circuito in cucina. Il fatto è accaduto all’una della notte tra lunedì e ieri quando alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Nuoro è arrivata una richiesta d’intervento. Due equipaggi del 118 hanno raggiunto l’abitazione in fiamme, al civico 9 di via Grotta del miracolo. Le fiamme sono divampate in una stanza al piano terra di una palazzina. Secondo una prima ricostruzione, a scatenare il rogo sarebbe stata una presa a cui era collegato un elettrodomestico, anche se per avere la certezza sulle cause sarà necessario un sopralluogo accurato. La signora è riuscita a uscire dall’appartamento, ma ha inalato monossido di carbonio per cui è stato necessario l’intervento del medico e del personale volontario. Dopo i primi accertamenti sul posto, la donna ha rifiutato il trasferimento al Pronto soccorso. Nell’abitazione di via Grotta del miracolo hanno lavorato le squadre dei vigili del fuoco di Tortolì che hanno provveduto a soffocare le fiamme e a effettuare le operazioni di bonifica. Ingenti i danni strutturali causati dal fuoco. (ro. se.)

