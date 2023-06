Fiamme in periferia,  bruciati oltre 5 ettari 

Prima allerta di stagione per il gran caldo e nell’Oristanese è subito emergenza incendi. Nel primo pomeriggio di ieri un vasto rogo si è sviluppato nella zona di Uras, le fiamme hanno lambito la Statale 131 e mandato in fumo oltre cinque ettari di terra.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, immediatamente sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Oristano e del distaccamento di Ales ma anche gli uomini del corpo forestale della stazione di Marrubiu. Il fuoco dalla campagna si è propagato verso le strade complanari e poi verso la Statale e, alimentato dal forte vento, stava diventando sempre più minaccioso tanto che è stato richiesto anche l'intervento di un elicottero, decollato dalla base di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutto il pomeriggio, non sono mancati i disagi per la circolazione soprattutto a causa del fumo che limitava notevolmente la visibilità. Domate le fiamme, sono iniziate subito le operazioni di bonifica che sono andate avanti per tutta la sera. Il traffico è tornato regolare e la circolazione è ripresa normalmente.

L’incendio di ieri è stato uno dei primi della stagione; l’apparato antincendio è già operativo, nei giorni scorsi anche il prefetto di Oristano Salvatore Angieri aveva ricordato le nome in materia per cercare di prevenire i l rischio di roghi. ( v.p. )

