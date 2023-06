Oltre sei ore di discussione per ricostruire l’incendio che il 24 luglio 2021 distrusse 21 ettari di terra alla periferia di Cabras. Ieri nel processo a carico di Claudio Pili, accusato di incendio doloso, il pm Valerio Bagattini ha ripercorso la giornata di emergenza in via Pauledda, col fuoco vicino a case e aziende. Il 21 luglio le conclusioni del pm, l’arringa del difensore l’avvocato Pierluigi Meloni e la sentenza.

