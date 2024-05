Fiamme in Municipio, indagini senza sosta 

Non abituata ad episodi di questa gravità, nella città del Temo l’attentato incendiario dell’altra notte contro il portone di ingresso del Municipio continua a destare grande apprensione e preoccupazione.

Le indagini

I carabinieri di Bosa e Macomer, che conducono le indagini, non tralasciano alcun particolare per arrivare ad identificare gli autori di un gesto che rischia di avvelenare la campagna elettorale. Proprio qualche ora prima, infatti, erano state depositate le liste dei tre candidati in corsa per contendersi la guida dell’amministrazione comunale: il nome del prossimo sindaco si conoscerà dopo la chiusura delle urne, aperte l’8 e 9 giugno. La sfida sarà fra i raggruppamenti guidati da Alessandro Campus, Alfonso Marras e Giuseppe Ibba. Tutti hanno condannato il gesto e si sono augurati che gli autori siano assicurati presto alla giustizia.

Le registrazioni

Gli inquirenti, intanto, si muovono a 360 gradi ma non potranno però contare sulle immagini della videosorveglianza installate nel Palazzo civico di corso Garibaldi. Le telecamere erano infatti disattivate perché a causa di alcuni lavori di ristrutturazione il comando dei vigili urbani è stato momentaneamente trasferito in altri locali.

La condanna

In ogni caso verranno analizzate le registrazioni delle immagini registrare dalle telecamere sistemate in abitazioni vicine. Ancora profondamente colpito dall’episodio il sindaco Piero Casula non ha deciso se convocare un’assemblea pubblica o un Consiglio comunale aperto. «Sulle diverse iniziative ne stiamo parlando – evidenzia il primo cittadino - ma prima attendo di partecipare al comitato per la sicurezza convocato dal Prefetto di Nuoro per domani». Lo stesso organismo che era stato recentemente convocato dallo stesso prefetto all’indomani dell’attentato al Municipio di Ottana. Piero Casula è rimasto molto colpito dalle testimonianze di affetto e vicinanza: «Insieme a quelle del prefetto e del questore, tantissime sono state le telefonate e i messaggi da parte di sindaci, del mondo della politica, della Chiesa, cittadini e amici. Ringrazio per le attestazioni di stima rivolte a me, all'intera amministrazione e alla comunità». ( s. c. )

