«Fiamme in città, si è rischiato tanto» 

La paura è ritornata verso l’ora di pranzo. Ieri intorno alle 13 una nuvola di fumo si è alzata tra via Della Musica e via Turati. Un focolaio che si è riacceso dopo il devastante rogo di mercoledì che ha mandato in cenere ettari di canneto, minacciato da vicino aziende e abitazioni e fatto persino esplodere una bombola al primo piano di una palazzina in via Bizet. Ma ieri per fortuna tutto si è risolto in poco tempo: le forze antincendio, i vigili del fuoco, il Nos, la Forestale, i volontari Paff sono riusciti a domare il rogo prima che potesse creare danni, anche se l’allerta è rimasta alta per tutta la giornata per paura di altri focolai.

La grande paura

Un incendio come quello di mercoledì non si vedeva da tempo. Vicinissimo alle case: «Un miracolo che non sia successo nulla di grave», hanno detto i volontari e davvero l’incendio sarebbe potuto degenerare, se si pensa ai tantissimi residenti costretti a riversarsi in strada, a quelli che sono stati evacuati, ai titolari delle aziende che si trovavano tra il canneto, a chi si è visto le fiamme arrivare quasi dentro i balconi e fin dentro i cortili. «L’incendio dovrebbe essere partito dal canneto dietro il market Md in viale Marconi», spiega Daniele Scala dei Nos, « In cenere più o meno, «sono andati dieci ettari, se si considera che il fuoco è entrato dentro il parco da via Turati, via Della Musica, fino a via Don Giordi. Sono bruciati gli alberi della scuola di via Turati». Uno degli incendi peggiori, «con fiamme alte più di venti metri, più dei palazzi».

Vicino alle case

Amedeo Spiga della Paff conferma: «È stato uno degli incendi più pericolosi per via della vicinanza delle abitazioni. Il vento era fortissimo e la difficoltà a intervenire tanta, per via dell’altezza delle fiamme dovevi aspettare che gli elicotteri le abbassassero». In tutto ciò, «c’è stato un grande coordinamento tra tutte le forze in campo, vigili del fuoco, volontari, forestali. Le canne del canale erano state tagliate ma basta un mese che sono già alte un metro e mezzo. Non è facile trovare soluzioni per prevenire queste situazioni».

Intervento tempestivo

Un contributo è arrivato anche dal Sos che ha soccorso e aiutato persone in difficoltà e salvato anche due cani circondati dal fuoco in un terreno in via Della Musica. «La macchina dei soccorsi ha funzionato bene» dice il responsabile della Protezione civile del Sos Cristian Gitani, «noi abbiamo fatto da supporto con l’ambulanza, distribuito acqua ai residenti e, dopo avere avuto dall’amministrazione l’elenco dei disabili che abitavano in zona, siamo andati a verificare che stessero bene». Senza dubbio, «questo è stato uno degli incendi più brutti che ci siamo trovati a fronteggiare. Il Comune ha messo a disposizione anche la scuola di via Cimabue per accogliere eventuali sfollati ma per fortuna non ce n’è stato bisogno»i. Il sindaco Graziano Milia ha elogiato le forze in campo: «Fortunatamente nessuno si è fatto male», ha scritto nella sua pagina facebook, «la situazione è stata prontamente circoscritta e contenuta grazie all’impegno ampiamente profuso per tutta la serata da quanti si sono adoperati per spegnere le fiamme e mettere l'area in sicurezza».