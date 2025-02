Fiamme in cella, intossicati due agenti 

Ha dato fuoco al materasso, pare per protesta. In un attimo la cella del carcere minorile di Quartucciu, in località Pezzi Mannu, è stata invasa dal fumo. E solo la prontezza degli agenti penitenziari ha evitato conseguenze più gravi: in un attimo si sono precipitati nella stanza e hanno trascinato fuori lui e gli altri due detenuti presenti all’interno.

L’intera sezione è stata sgomberata mentre il resto del personale si occupava di spegnere il principio d’incendio che rischiava di estendersi alle altre suppellettili. Durante le operazioni due agenti sono rimasti intossicati: trasportati al pronto soccorso, sono stati ricoverati in osservazione. Fortunatamente non corrono alcun pericolo.

Fumo e paura in carcere

L’allarme nell’unico penitenziario minorile della Sardegna finito più volte al centro della cronaca per le precarie condizioni - tanto che adesso è in fase di ristrutturazione - è scattato ieri poco dopo mezzogiorno. Dalle poche notizie filtrate pare che a innescare il rogo sia stato un ragazzo straniero, arrivato insieme ad altri due minorenni nei giorni scorsi. Tutti e tre pare avessero chiesto il riesame della misura cautelare per poter tornare in comunità, ma la richiesta sarebbe stata respinta. E proprio questo diniego potrebbe aver fatto scattare lo sconsiderato gesto di protesta. Resta però ancora da chiarire se ad agire sia stato solo uno dei ragazzi o abbiamo deciso di dare fuoco al materasso insieme.

I sindacati

Immediata la presa di posizione dei sindacati della polizia penitenziaria. «Al momento l’Istituto per minori di Quartucciu è sottoposto ad importanti lavori di restauro, nonostante ciò l’Amministrazione continua a sottovalutare la situazione - dice il segretario regionale aggiunto del Sinappe Giacomo Mascia -: abbiamo una percentuale del 50% di sovraffollamento. Non si può più andare avanti così, chiediamo ai vertici regionali e nazionali un urgente intervento, allontanando quei detenuti che non sono sardi e non hanno commesso reati in Sardegna di essere trasferiti nella penisola. Al personale intervenuto va il nostro plauso augurando una pronta guarigione e auspichiamo che la Direzione si attivi per il riconoscimento dell’eroico gesto».

«Agenti eroici»

Interviene anche Giovanni Villa, della Fns Cisl Penitenziaria: «Attualmente i detenuti a Quartucciu non sono tanti considerato che sono in corso i lavori per ripristinare le sezioni detentive più obsolete - sono le sue parole -, certo è che la pianta organica non è coperta come dovrebbe essere. Però vogliamo soprattutto sottolineare l’ottimo lavoro degli agenti che sono sempre pronti a intervenire per qualunque emergenza: ancora una volta la polizia penitenziaria salva la vita a un detenuto rischiando la propria incolumità. Si parla spesso e giustamente dei suicidi in carcere ma riteniamo doveroso sottolineare anche le migliaia di volte che gli agenti salvano le vite dei detenuti come è avvenuto in questo caso».

