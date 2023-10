Fiamme in casa, salve due donne 

Momenti di paura a Terralba per un vasto incendio che si è sviluppato in un’abitazione nella zona sud della cittadina. Le fiamme sono divampate dal garage di una casa in via Alfieri nella notte tra sabato e domenica intorno alle 22.30. Sul posto immediato l’arrivo dei vigili del fuoco allertati dai residenti.

Il rogo

L’incendio sarebbe partito accidentalmente e subito si è propagato nella zona del cortile bruciando alcune masserizie che si trovavano sistemate all’interno. Secondo quanto accertato dai primi riscontri ad innescare il rogo sarebbe stata una scintilla provocata da una batteria di auto. Un problema elettrico che in poco tempo ha scatenato l’inferno. Le fiamme, molto alte e visibili all'esterno della casa, si sono subito propagate nel cortile, alimentate anche da molti oggetti accatastati. Secondo una prima stima i danni sarebbero ingenti.

L’intervento

Una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco partita da Oristano è intervenuta non appena è scattato l’allarme. Arrivati in via Alfieri gli operatori dell’antincendio hanno subito accompagnato in un luogo sicuro le due donne che vivono nella casa e hanno allontanato dal garage due bombole di Gpl che rischiavano di esplodere. Dopo oltre un’ora di lavoro gli uomini del 115 hanno spento le fiamme e messo in sicurezza tutta la zona bonificando l’area per bloccare un’eventuale ripresa dell’incendio. L’immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Non ci sono stati feriti, per le due donne solo tanto spavento.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118, una squadra della polizia e i carabinieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA