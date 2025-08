Fiamme in casa, inquilino ustionato 

Terrore ieri pomeriggio in via Lampedusa per incendio improvviso nello scantinato di una abitazione. Il fumo ha invaso il piano superiore e un inquilino, nel tentativo di spegnere le fiamme, è rimasto ustionato per fortuna non gravemente.

Un ferito

L’uomo è stato accompagnato in ospedale in codice giallo e trattenuto per i necessari accertamenti clinici. Sul posto con i Vigili del fuoco della sede di Cagliari, sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu per le indagini. L’incendio potrebbe essere stato provocato da un cortocircuito. Ma si tratta al momento solo di una ipotesi. Non si parla di dolo.

L’incendio

Il rogo si è sviluppato poco prima delle 16. Le fiamme sono scoppiate in un seminterrato con l’allarme subito lanciato dai vicini e da alcuni automobilisti di passaggio nella via Lampedusa. Sono stati attimi di paura. Al piano superiore della casa c’erano delle persone e il fumo si stava propagando pericolosamente in tutto lo stabile. Subito soccorso uno degli inquilini che presentava ustioni alle mani e in altre parti del corpo.

I soccorsi

La squadra dei Vigili del fuoco è arrivata in pochi minuti assieme ad una pattuglia di carabinieri impegnata in un servizio preventivo nella zona. I pompieri, intervenuti con alcune squadre e un’autobotte, hanno riversato sulle fiamme una grande quantità d’acqua, riuscendo a circoscrivere il rogo prima che si estendesse al resto dell’abitazione, col fumo che aveva già invaso il piano superiore.

Domato l’incendio sono state avviate le operazioni di bonifica che hanno consentito di mettere in sicurezza l’intero stabile. Subito dopo c’è stato il sopralluogo da parte dei vigili del fuoco per risalire alle cause dell’incendio che potrebbe essere stato provocato (è l’ipotesi più probabile) da un cortocircuito elettrico dell’impianto del seminterrato.

