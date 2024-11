Fiamme in casa, feriti madre e figlio 

Il fumo nella stanza da letto, poi le fiamme. In pochi secondi in un appartamento di via Repubblica si è scatenato l’inferno: un incendio nella notte di mercoledì ha quasi distrutto l’abitazione, una donna di 69 anni e il figlio (44) sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco, l’anziana è rimasta intossicata mentre l’uomo ha riportato leggere ustioni. E intanto esplode la polemica per la mancanza di un presidio dei vigili del fuoco in Planargia: i soccorsi due notti fa sono arrivati dal distaccamento di Cuglieri e da Macomer.

L’allarme

Erano da poco passate le 21.30 quando il 44enne ha notato il fumo uscire dalla camera da letto nell’appartamento al secondo piano. Poi è successo tutto in pochissimo istanti: il fuoco ha avvolto le tende e gli arredi, le fiamme sembravano inarrestabili mentre l’aria stava diventando irrespirabile. L’uomo ha cercato di fermare l’incendio e aiutare l’anziana madre, nel frattempo è stato lanciato l’allarme; i vigili del fuoco sono partiti da Cuglieri e da Macomer e, dopo il tempo necessario a percorrere quei chilometri con sirene accese e lampeggianti, hanno iniziato subito le operazioni di soccorso. La squadra di Macomer, arrivata per prima sul posto, ha messo in salvo la mamma e il figlio: la donna intossicata è stata trasferita d’urgenza all’ospedale, mentre il figlio è stato medicato sul posto dagli operatori del 118. Poi con il supporto dei colleghi di Cuglieri, le squadre del 115 hanno lavorato a lungo per domare le fiamme in camera da letto evitando che si propagassero nel resto dello stabile. Le operazioni sono andate avanti per diverse ore, nell’appartamento le temperature sono diventate elevatissime e questo ha complicato l’intervento. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e la polizia di Macomer.

La polemica

L’incendio dell’altra sera ripropone un problema che in Planargia si trascina da tempo: l’assenza di un presidio dei vigili del fuoco. È vero che i soccorsi sono stati tempestivi e determinanti ma è altrettanto vero che le sedi di Cuglieri e Macomer distano diversi chilometri da Bosa e la rete viaria non è delle migliori. «Nel nostro territorio è essenziale avere un presidio dei vigili del fuoco – osserva il sindaco Alfonso Marras – gli interventi di soccorso potrebbero essere ancor più tempestivi, è assurdo che in tutta la Planargia non ci sia una sede». Già in passato si era cercato di farne aprire una. «Adesso ci riproviamo – assicura Marras – noi potremmo mettere a disposizione anche i locali, avvieremo subito le interlocuzioni con il Ministero».

