Fiamme in casa, donna intossicata 

Un pentolino dimenticato sul fornello acceso e la cucina in pochi minuti si è trasformata in un inferno di fuoco. Un incendio è divampato la notte scorsa in un appartamento nel complesso di edilizia popolare in via Sas Cortigheddas, alla periferia del paese. Una donna è rimasta intossicata ed è finita al pronto soccorso, mentre l’intero stabile è stato evacuato per precauzione dai vigili del fuoco. Dopo diverse ore la palazzina è stata messa in sicurezza e le quattro famiglie sono potute tornare nelle rispettive abitazioni.

L’allarme

Erano da poco passate le 22 di martedì quando la padrona di casa, 53 anni, ha sentito un forte odore di fumo ed è bastato affacciarsi in cucina per vedere quanto stava accadendo. La pentola, lasciata sul fornello acceso, aveva innescato un incendio: le fiamme in pochi minuti hanno avvolto gli arredi mentre il fumo ha invaso tutte le stanze dell’abitazione. La donna, insieme al figlio ventenne, è riuscita a mettersi in salvo e a chiamare subito i soccorsi.

Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta sono arrivate tempestivamente nel quartiere popolare e hanno fatto allontanare tutte le quattro famiglie che vivono nella palazzina. Una precauzione per l’incolumità di tutti i residenti ma anche una misura necessaria per poter intervenire in sicurezza. I vigili hanno lavorato a lungo per domare l’incendio, subito dopo sono iniziate le operazioni di bonifica e le valutazioni sull’agibilità di tutto lo stabile. I danni sono ingenti, soprattutto nella cucina, ma una valutazione più precisa potrà essere fatta solo nelle prossime ore.

Il sopralluogo

Nel frattempo in via Sas Cortigheddas è arrivata anche un’ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi alla donna, rimasta leggermente intossicata dal fumo. La 53enne è stata anche accompagnata al Pronto soccorso del San Martino per altri accertamenti ma poi è stata dimessa.

Nella tarda mattinata di ieri anche il sindaco di Ghilarza Stefano Licheri ha effettuato un sopralluogo e ha fatto visita alla famiglia colpita dall’incendio. «La situazione adesso è sotto controllo – ha commentato il primo cittadino – Fortunatamente e grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori non ci sono state gravi conseguenze per le persone. Un grande spavento e disagi ma oggi sono tutti nelle proprie case».

RIPRODUZIONE RISERVATA