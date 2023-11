Fiamme in casa, anziani intossicati  

Annamaria Tolon, 86 anni, ha sentito un boato, visto il fumo proveniente dalla cucina e ha raggiunto il pianerottolo. Il marito, Alfonso Maddaloni, un anno più grande, non si è accorto subito di cosa stesse accadendo nell’appartamento al sesto piano del palazzo Vinceremo, tra via San Benedetto e via Petrarca: quando però l’aria è diventata irrespirabile, si è affacciato alla finestra in attesa dei soccorsi. L’incendio nell’abitazione, scoppiato a metà mattina di ieri, ha rischiato di concludersi con una tragedia. «La signora», racconta Giorgio Pintadu, inquilino del quarto piano, fermo nel cortile con due trolley presi al volo temendo che l’incendio potesse interessare più appartamenti, «è rimasta un po’ sul pianerottolo. Continuava a gridare: “dentro c’è mio marito, dentro c’è mio marito”. Il fumo era densissimo e l’aria irrespirabile. Impossibile entrare in quella casa. Solo quando sono arrivati i vigili del fuoco, la signora è stata accompagnata al sicuro». E anche il marito si è salvato: i soccorritori lo hanno strappato da fumo e fiamme facendolo scendere dall’autoscala. Un intervento provvidenziale.

Intossicati

Nel piazzale dei parcheggi interni del grosso edificio costruito negli anni Quaranta, di proprietà dall'Aeronautica militare e usato per gli alloggi dei suoi dipendenti (o in pensione), ci sono i mezzi dei vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia, dei Carabinieri e della Municipale: controllano che le operazioni di soccorso procedano senza intoppi. I due anziani vengono prima visitati dal personale del 118 intervenuto con due ambulanze. Poi la coppia viene accompagnata in ospedale, al Santissima Trinità, con assegnato un codice giallo: sono rimasti intossicati per fortuna non in modo grave. «Non voglio andare in ospedale», sono le parole della donna che, tirato un sospiro di sollievo per il marito in salvo, si preoccupa per il suo gatto rimasto in casa e che probabilmente ha trovato riparo allontanandosi da solo.

La paura

«Io non mi sono accorto di nulla», spiega Pintadu. «Ero dalla parte della casa che dà su via San Benedetto. Ho sentito un trambusto e una volta raggiunta la zona con vista sul cortile interno ho notato il fumo proveniente dall’alto. Dal sesto piano c’erano delle lingue di fuoco. Sono uscito in tutta fretta ma sono salito per vedere se la coppia di anziani avesse bisogno di aiuto. La signora era fuori, il marito all’interno della casa invasa dal fumo. Quando sono arrivati i vigili del fuoco siamo scesi. Poi abbiamo assistito alle operazioni per salvare l’uomo. Lo spavento è stato enorme». Le cause dell’incendio sarebbero da ricercare in una fuga di gas nella cucina dell’appartamento al sesto piano. Ingenti i danni: la casa è per il momento inagibile. Al quinto piano, distrutta la caldaia che si trovava sul balcone: i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere il rogo prima che le conseguenze potessero essere ben peggiori in tutto l’edificio.

RIPRODUZIONE RISERVATA