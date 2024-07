Fiamme in campagna, paura per la Giara 

Un incendio divampato nelle campagne di Usellus ha tenuto impegnati per ore squadre a terra e mezzi aerei dell’apparato antincendio. fra Corpo forestale e vigili del fuoco. Le fiamme hanno ridotto in cenere numerosi ettari a ridosso della Giara, in una zona molto impervia e per questo motivo i soccorritori hanno avuto difficoltà nel domare il rogo che si è distribuito su due fronti.

L’allarme

È scattato intorno alle 13, quando le fiamme sono divampate nelle campagne di Usellus e ben presto si sono divise su due fronti, probabilmente alimentate dal maestrale. I roghi hanno interessato grosse siepi, macchioni e vaste aree incolte in una zona molto impervia. I soccorritori arrivati immediatamente hanno ritenuto indispensabile richiedere anche l’intervento di mezzi aerei. Sono sopraggiunti quattro canadari, un Super Puma e un elicottero leggero, a supportare le numerose squadre a terra della Forestale e dei vigli del fuoco, questi ultimi in arrivo dal distaccamento di Ales e di Terralba. I soccorritori hanno lavorato a lungo soprattutto per evitare che le fiamme mettessero a rischio i centri abitati della zona, Usellus ma anche Albagiara. Solo in serata, e dopo numerose ore di lavoro, agenti forestali e vigili del fuoco sono riusciti a doma re l’incendio e ad avviare le operazioni di bonifica.

Magomadas

E ieri mattina un altro incendio è scoppiato a Magomadas. Poco prima delle 13 la sala operativa del comando provinciale di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso, per un incendio divampato nel locale tecnico,dei quadri elettrici dell'impianto fotovoltaico del centro sociale in Magomadas. Sul luogo del rogo è stata inviata la squadra del distaccamento di Cuglieri e una del distaccamento di Macomer che hanno provveduto alla messa in sicurezza del sito.

