Fiamme in campagna, è allarme  

L’allerta per il rischio incendi è sempre altissima nell’Oristanese in queste giornate di caldo. Ieri pomeriggio l’allarme è scattato nelle campagne di Terralba in località Fangariu: le fiamme hanno interessato circa un ettaro di vegetazione ma c’è stata molta preoccupazione perché il rogo è arrivato a lambire un terreno in cui sorge un’abitazione e vari locali che ospitano animali. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento stagionale di Terralba è immediatamente intervenuta per cercare di domare le fiamme che, alimentate dal forte vento, rischiavano di creare grossi problemi. Il pronto intervento della squadra ha evitato che le fiamme si propagassero, dopo circa due ore l’incendio è stato domato e sono iniziate le operazioni di bonifica nell’intera zona.

Anche per oggi massima allerta sul fronte incendi.

