14 agosto 2025 alle 00:48

Fiamme in appartamento, paura in via Fracastoro 

Paura in via Fracastoro, nel quartiere Amsicora. Ieri, intorno alle 22, i vigili del fuoco sono stati allertati per un incendio al terzo piano di un edificio. Vicini e passanti hanno visto le fiamme che divampavano dal balcone di un appartamento e hanno subito chiamato i soccorsi. Tre squadre sono rimaste impegnate quasi un’ora prima di riuscire a mettere in sicurezza l’abitazione. Nel frattempo è stato avvertito anche il 118 che ha mandato un’ambulanza sul posto. Medici e infermieri hanno dovuto attendere che i vigili spegnessero il rogo, prima di varcare la porta dell’appartamento e verificare che dentro non ci fosse nessuno.

Sant’Elia

Ancora auto incendiate a Sant'Elia. Una settimana fa è stato dato alle fiamme un furgone nel vecchio borgo, mentre quattro giorni fa circa è toccato a un fuoristrada in piazza Demuro. È passato invece poco più di un mese da quando è stata bruciata un'altra vettura nei pressi dell'Arena Grandi Eventi: la carcassa, ormai arrugginita, non è stata ancora portata via. Quello delle macchine date alle fiamme è un copione che si ripete di frequente, da tanto tempo ormai, e le cittadine e i cittadini non sanno come far sì che non accada più. «Mancano i controlli», dichiarano coloro che abitano in zona. «L’unico deterrente al verificarsi di questi brutti episodi sarebbero le telecamere di videosorveglianza, che qui mancano del tutto e le chiediamo da sempre, ma senza essere mai stati ascoltati». Pur trattandosi di una zona molto calda dal punto di vista della criminalità commessa da una minoranza di persone, i residenti e le residenti non si sanno piegare la motivazione – semmai ce ne fosse una per un atto di questo tipo - per la quale queste macchine vengano bruciate. «La ragione non ci interessa, vogliamo essere tutelati perché un domani può succedere anche alla nostra auto, abbiamo paura», dicono.

