Fiamme gialle, la tenenza di Arbatax diventa compagnia 

La tenenza di Arbatax della Guardia di Finanza diventa compagnia. Un passaggio dovuto, parte del lungo percorso che lega l’Ogliastra alle Fiamme Gialle. Una storia cominciata a Lanusei e proseguita a Tortolì. Nel 1881 Lanusei diventava sede di Circolo della Guardia di Finanza. La nuova legge stabiliva che presso ogni Intendenza di Finanza - che a Lanusei era stata costituita nel settembre 1869, fosse istituito un Circolo delle Guardie di Finanza. Circoli similari venivano istituiti anche a Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari. Il Circolo di Lanusei aveva alle proprie dipendenze la Luogotenenza di Tortolì. L’autonomia di Lanusei, tuttavia, non ebbe lunga vita perché nel giugno 1894 esso fu posta alle dipendenze del Circolo di Cagliari. Nel 1976 la tenenza venne trasferita a Tortolì. Ricorda lo storico Tonino Loddo: «Nel 1976 le proteste lanuseine ebbero eco anche in Senato, dove il senatore socialista Pietro Pinna il 19 febbraio 1976 presentò un’ interrogazione («La popolazione di Lanusei ha inscenato una potente manifestazione, che dura ormai da più giorni, in segno di protesta contro il ventilato trasferimento della tenenza della Guardia di Finanza»). La richiesta rimase inevasa per la cessazione della Legislatura. Lanusei può vantare anche un eroe di guerra tra i finanzieri. Con regio decreto del 23 maggio 1935 il lanuseino Martino Lecca, guardia di finanza in servizio in Libia, viene insignito di medaglia di bronzo al valor militare per essersi reso protagonista di un’audace azione contro un gruppo di contrabbandieri. (si. l.)

