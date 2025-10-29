VaiOnline
Tortolì.
30 ottobre 2025 alle 00:15

Fiamme gialle, ad Arbatax arriva il tenente Di Blasi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Leonardo Di Blasi è il nuovo comandante della compagnia della Guardia di finanza di Arbatax. Originario di Civitavecchia, il tenente di 57 anni si è arruolato nelle Fiamme gialle nel 1991. Promosso ufficiale nel 2022, si è laureato in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione con un master di secondo livello in Psicologia giuridica e criminologia. Nel 2017 gli è stato conferito il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica. Proviene dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Cagliari dove ha ricoperto l’incarico di comandante della sezione antidroga e antiriciclaggio. Subentra al parigrado Vincenzo Musone, destinato al nucleo di polizia economico-finanziaria di Nuoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La grande sete

Il Cuga è una distesa di fango,  nel nord razionamenti e disagi

Il sindaco di Bonorva: «Non possiamo usare le nostre sorgenti» 
Mariangela Pala
La grande sete

Invasi a secco nel Basso Sulcis: «Se non piove restrizioni inevitabili»

La diga di Monte Pranu che alimenta i campi è ai minimi storici 
Fabio Murru Stefania Piredda
Cronaca

«Abbiate cura delle vostre vite»

Appello dall’altare al funerale di Omar Masia, con i genitori l’amico che guidava 
Andrea Busia
La protesta.

«Il Sardinian Link? Troppi dubbi»

Joseph Pintus
L’evento

Halloween nel cuore dei sardi: feste ovunque

Mai così ricca domani l’offerta di cene e serate a tema. Impennata nella vendita di caramelle 
Luigi Almiento
Lo scontro

La Corte dei conti: «No al Ponte». È polemica

I giudici non concedono il nulla osta al progetto nello Stretto di Messina 