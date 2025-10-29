Fiamme gialle, ad Arbatax arriva il tenente Di Blasi 

Leonardo Di Blasi è il nuovo comandante della compagnia della Guardia di finanza di Arbatax. Originario di Civitavecchia, il tenente di 57 anni si è arruolato nelle Fiamme gialle nel 1991. Promosso ufficiale nel 2022, si è laureato in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione con un master di secondo livello in Psicologia giuridica e criminologia. Nel 2017 gli è stato conferito il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica. Proviene dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Cagliari dove ha ricoperto l’incarico di comandante della sezione antidroga e antiriciclaggio. Subentra al parigrado Vincenzo Musone, destinato al nucleo di polizia economico-finanziaria di Nuoro.

