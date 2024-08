Fiamme fra i binari, treni bloccati 

Fiamme e fumo a ridosso dei binari, treni bloccati per quasi due ore e grane allarme alla periferia di Santa Giusta. Anche ieri è stata una dura giornata sul fronte dei roghi, con grande impegno dell’apparato antincendio che intervenuto tempestivamente ha evitato che la situazione precipitasse e ha consentito al traffico ferroviario di riprendere regolarmente dopo circa due ore di stop.

L’allarme

Le fiamme sono partite intorno a mezzogiorno di ieri nelle vicinanze del Centro commerciale Mirella, sotto il cavalcavia della Statale 131. Il fuoco, alimentato dal maestrale, è arrivato a lambire i binari e poi si è esteso anche dal lato opposto. Il fumo si vedeva a grande distanza, immediato l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Oristano, del corpo forestale della stazione di Marrubiu e di forestas. Dalla base di Fenosu è decollato anche l’elicottero Super Puma e dopo circa un’ora e mezzo le fiamme sono state spente e sono potute iniziare le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Bruciato un ettaro e mezzo di terreni incolti e canneti.

I treni

Nel frattempo la direzione di Rete Ferroviaria Italiana ha disposto il blocco della circolazione sui binari da Oristano verso Cagliari. La circolazione sarebbe potuta essere rischiosa sia per la vicinanza delle fiamme sia per il fumo. Non sono mancati i disagi per i passeggeri, ma dopo circa due ore, i treni hanno ripreso a viaggiare regolarmente.

Domato il fuoco a santa Giusta, un altro allarme è scattato a Cirras verso Arborea ma le fiamme sono state subito spente.

