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Serramanna.
09 giugno 2026 alle 02:27

Fiamme e paura tra le aziende agricole, salvate sette persone 

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Scoppia l’inferno a Serramanna: a fuoco almeno un centinaio di ettari di terreni agricoli. L’allarme alle 15 di ieri nelle campagne di Su Fraigu. Subito dopo il fumo è comparso anche in un altro punto e, in breve tempo la micidiale miscela di caldo torrido e vento ha fatto scoppiare il finimondo. L’incendio si è rapidamente esteso nelle aree agricole, dove sono presenti abitazioni rurali, serre e ovili. Dopo qualche ora i fronti del fuoco sono diventati quattro, col fumo nero che ha oscurato il cielo per tutto il pomeriggio. In soccorso sono giunte le squadre del Corpo forestale di Sanluri, i vigili del fuoco di Cagliari e dei distaccamenti di Iglesias e Sanluri, e numerose squadre di volontari della Protezione civile. Rilevante anche il supporto aereo: tre elicotteri regionali, l’elicottero Drago, e due Canadair giunti da Ciampino. Le fiamme hanno minacciato diverse aziende, costringendo all’evacuazione di sette persone. Le difficili operazioni di spegnimento hanno impegnato le squadre a terra contro le altissime fiamme. La situazione si è ribaltata con i primi lanci di liquido ritardante effettuati dai Canadair. Le operazioni di bonifica sono durate tutta la serata, oggi potrebbero continuare unitamente alla conta dei danni.

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