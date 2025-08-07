Fiamme e paura nell’Isola, chiusa la 131 

Giornata durissima sul fronte del fuoco in Sardegna. Sono stati 14 i roghi, che hanno messo a dura prova la macchina regionale. In volo elicotteri e Canadair. La statale 131 è rimasta chiusa per ore, ieri pomeriggio, per le fiamme che hanno avvolto la vegetazione all’altezza di Birori (nella foto). La 131 era già stata chiusa, a Bauladu, in mattinata, per l’incendio (autocombustione) di un veicolo. Nell’Ozierese un rogo ha aggredito una zona boschiva, spostandosi verso alcune aziende agricole: distrutte tre auto. Ancora fiamme e paura a Villacidro: danni in due case di campagna, in cenere sette ettari di frutteto.

