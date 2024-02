Fiamme e paura in via Sant’Antonio  

L’inferno si è abbattuto al piano terra con alte lingue di fuoco, mentre il fumo ha annerito la facciata delle case di proprietà di “Area”, in via Sant’Antonio. Anziani e bambini in fuga, vetri in frantumi. Una nuova notte da incubo a Quartu: tre inquilini sono stati visitati dai soccorritori del 118 per una leggera intossicazione, alcune camere sono state dichiarate inagibili dai vigili del fuoco, arrivati con quattro squadre dal comando di viale Marconi. L’incendio si sarebbe sviluppato da un cumulo di rifiuti e di cartacce. E potrebbe essere doloso. Indagano i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu e gli agenti del Commissariato cittadino. Già interrogate diverse persone. In merito non sono finora filtrate indiscrezioni.

Il fatto

Le fiamme si sono sviluppate verso l’1,30 della notte, aggredendo le cantine e alcune strutture provvisorie al piano pilotis di due palazzine contigue, ai numeri civici 141 e 143 della via Sant’Antonio. Il fuoco ha raggiunto anche alcune porte e finestre, favorendo lo sviluppo di una coltre di fumo nero che ha reso l’aria irrespirabile. I danni e quindi i disagi più pesanti, si sono verificati al primo e al secondo piano. Quasi tutti gli inquilini sono stati svegliati dallo scoppio dei vetri e dal fumo. In molti, compresi bambini, si sono riversati in strada col freddo che era particolarmente pungente. Alcune stanze sono state sigillate e dichiarate inagibili. Come a dire che per alcune famiglie si annunciano giorni di piena emergenza.

Caos totale, insomma. L’allarme lanciato ai Vigili del fuoco, alla caserma dei carabinieri di via Milano e alla sede del commissariato cittadini è scattato nel cuore della notte. Immediato l’arrivo delle quattro squadre della Centrale operativa dei Vigili del fuoco immediatamente mobilitate. È così scattata l’operazione di spegnimento che ha consentito di bloccare il fuoco prima che si propagasse ai piani superiori. Diversi inquilini hanno raggiunto la strada anche prima dell’arrivo dei pompieri; altri sono stati evacuati. Per tre residenti si sono rese necessarie le cure dei sanitari del 118 senza che comunque sia stato disposto il ricovero in ospedale. Dopo qualche ora le fiamme sono state spente: è stato effettuato anche un accurato sopralluogo, poi almeno gli inquilini dei piani alti sono tornati a dormire.

Le indagini

Sulla natura dell’incendio non sono trapelate notizie ufficiali. Indagano i carabinieri del reparto operativo radiomobile di Quartu col capitano Ignazio Cabras e gli agenti del Commissariato con la dirigente Silvia Casu. Il dubbio è che il rogo si sia sviluppato tra rifiuti abbandonati: qualcuno potrebbe aver provocato l’incendio: alcune persone sarebbero state già interrogate in caserma. Nessuna indiscrezione è filtrata in merito col riserbo che resta anche in attesa forse di un nuovo sopralluogo nelle prossime ore.

