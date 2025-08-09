Fiamme e paura in campagna  

Incendiari scatenati a Iglesias nelle campagne di Palmeri. Il rogo ha interessato diversi ettari di stoppie, un’auto, un’abitazione e una serra. Le fiamme sono partite alle 14,30 di ieri, tra le sterpaglie intorno all’abitazione in disuso della località Cuccuru Antoni Orcu. Il fuoco ha causato danni rilevanti alle serrande e altri infissi, poi si è esteso al veicolo, anche questo fermo da diverso tempo. Spinto dal vento, l’incendio si è diffuso trai campi circostanti fino a una serra, finita in cenere. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, gli agenti del Corpo forestale, che hanno coordinato le operazioni di spegnimento, e le squadre della protezione civile di Iglesias, Villamassargia e Domusnovas.

Lo spegnimento

Per la pericolosità delle fiamme, in un’area ricca di abitazioni e aziende, si è reso necessario chiedere l’intervento dell’elicottero, giunto rapidamente dalla vicina base di Marganai. I vigili del fuoco hanno spento e messo in sicurezza l’abitazione e il mezzo, risparmiando danni maggiori alla struttura e garantendo la sicurezza dei fabbricati circostanti e di numerose rotoballe di foraggio, sistemate in un campo in attesa del ritiro. Le squadre antincendio hanno operato per circa quattro per avere la meglio sulle fiamme. Alle 18,20 è stato dato il fine intervento. Ma intorno alle 19,30 il rogo ha ripreso a bruciare cespugli ed erbacce. Sono cosi intervenuti nuovamente Forestali e volontari per tenere sotto controllo le fiamme. Le operazioni di bonifica si sono protratte fino alla tarda serata.

Rogo a Santadi

Negli ultimi giorni le squadre antincendio sono intervenute in altri roghi appiccati nel Sulcis Iglesiente, in particolare venerdì nelle campagne di Santadi. L’incendio ha interessato la vegetazione e alcuni canneti della località Riu Mannu. Sul posto è intervenuto il personale del Corpo forestale della stazione di Santadi, titolari delle operazioni, i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, le squadre dell’agenzia Forestas, giunte dai cantieri di Nuxis, Sa Marchesa e Santadi, e i volontari della protezione civile di Santadi. In volo gli elicotteri delle basi di Pula e Marganai che, fino alle 18, hanno effettuato numerosi lanci per contenere le fiamme.

RIPRODUZIONE RISERVATA