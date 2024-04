Giornata di fiamme, vento e paura a Sarroch per un incendio partito a Perd’e Sali. Sfiorate decine di case. Nessun rischio per la raffineria. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore, in cenere centinaia di ettari. In volo anche due Canadair arrivati dalla penisola, uno bloccato da un guasto. Il rogo sarebbe partito da un terreno: un 78enne stava bruciando sterpaglie. Polemiche sugli elicotteri per l’antincendio.

