Fiamme e fumo, paura sulla 131 

Una nuvola di fumo bianco ha invaso la Statale 131 all’altezza di Abbasanta. Tutt’intorno le fiamme sempre più minacciose tanto che é stato necessario chiudere la Carlo Felice in entrambe le direzioni. Anche ieri è stata una giornata di emergenza sul fronte degli incendi e a tarda sera,quando non era stato ancora domato il rogo nel Guilcier, un altro è divampato a Silì.

Allarme in superstrada

Le fiamme hanno preso vigore nel pomeriggio in località “Zaccardani”, in un’area compresa fra Losa, la caserma dei Cacciatori di Sardegna, la ferrovia e la 131 Dcn. Grandissimo l’allarme, anche a causa del vento caldo che ha alimentato le fiamme: si è temuto che potessero arrivare a lambire anche la stazione di servizio. Notevoli i disagi alla circolazione, la strada statale è stata completamente invasa dal fumo e in alcuni punti non c’era alcuna visibilità e dalla base del Corpo forestale è stato chiesto di chiudere la carreggiata in entrambe le direzioni. Il traffico è stato deviato lungo le strade complanari.

Mobilitazione

L’apparato antincendio si è subito mobilitato, sul posto stanno intervenendo le squadre della forestale di Ghilarza, coadiuvate dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteri di Sorgono e dalla squadra Gauf di Oristano, e ancora le squadre di Forestas di Abbasanta, Sedilo e Paulilatino, due squadre dei barracelli di Norbello, Abbasanta, Bonarcado e Soddì, i vigili del fuoco di Oristano e del distaccamento di Abbasanta oltre a numerosi volontari. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino a tarda sera, gli elicotteri hanno continuato a fare lanci e a sorvolare la zona per ore. Sul posto anche carabinieri e polizia.

Oristano

Poco dopo le 19 l’allarme è scattato alle porte di Silì, nella campagne verso Fenosu. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, della forestale che hanno cercato di contenere le fiamme: il fumo si vedeva a distanza anche dal centro cittadino. Molta preoccupazione per le aziende agricole e anche per diverse scuderie presenti nella zona. L’incendio è stato domato solo dopo diverse ore.

