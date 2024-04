Fiamme e fumo nella notte nella zona del Simbirizzi: il rogo alimentato dai rifiuti 

Fiamme, fumo acre e paura. Un vasto incendio è scoppiato nella notte fra domenica e ieri a Quartucciu, al confine con il territorio di Maracalagonis, incenerendo ettari di macchia mediterranea in cima alla collina con vista sul Simbirizzi nei pressi della vecchia Orientale sarda. L’immediato intervento dei Vigili del fuoco ha limitato i danni col fuoco che poteva fare di peggio alimentandosi dei rifiuti abbandonati nella zona – eternit compreso – chissà da quanto tempo. Il fuoco è stato circoscritto e domato in poco più di due ore.

L’allarme

Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente e spinte dal vento hanno subito trovato facile esca nei tanti rifiuti abbandonati in mezzo alla macchia mediterranea. A notare il fuoco sono stati alcuni automobilisti in transito sulla vecchia Orientale e sulla provinciale 15. Le loro telefonate hanno mobilitato i Vigili del fuoco del comando di via Marconi arrivati con uomini e mezzi: il fuoco che intanto aveva aggredito la macchia mediterranea e si notava da lontano, assieme al fumo. Dopo circa due ore di lotta i pompieri lo hanno circoscritto, riuscendo quindi a domarlo, limitando i danni ad una superficie per fortuna contenuta. Subito dopo è iniziata l’opera di bonifica col sito che è stato messo in sicurezza. I Vigili del fuoco hanno poi effettuato un sopralluogo per stabilire la causa dell’incendio. Non è da escludere che sia stato doloso anche se non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, ne tanto meno esche incendiarie. Delle indagini si occupano anche i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu.

Il problema rifiuti

Intanto nelle campagne il pericolo incendi è legato anche dall’abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni genere anche nei terreni circostanti il Simbirizzi. Sulla parte finale della strada sterrata prima dello svincolo per la vecchia Orientale c’è di tutto: materassi, rifiuti dell’edilizia, eternit e tantissimo altro. Come nelle campagne di S’Ecca is conillus, Baulana, e su quelle che si sviluppano a ridosso dello stesso Simbirizzi in territorio di Quartu. Qui i Comuni e la stessa Città metropolitana sono intervenuti a più riprese. L’illusione di una campagna pulita, dura però ben poco. Con i barbari che puntualmente tornano liberandosi di materiali di ogni genere, magari destinati alle discariche autorizzate, contribuendo così al riformarsi di nuove cumuli di rifiuti.Una situazione preoccupante con i sindaci disarmati. Il fenomeno interessa in particolare le campagne di Quartucciu, Quartu, Maracalagonis, Settimo San Pietro, Selargius e Monserrato. Proprio domenica c’è stata anche la mobilitazione di volontari che in poche ore tra Settimo e Sinnai, hanno raccolto undici quintali di rifiuti, comprese vetro e plastica.

