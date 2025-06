Fiamme e fumo in un deposito 

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri in via Mazzini a Sestu, dove è andato a fuoco il deposito dell’attività di street-food dei fratelli Lai, storica famiglia che lavora con i furgoni-bar su strada. Le fiamme, altissime, hanno subito aggredito merce e masserizie, danneggiando anche due mezzi compreso un furgone e un’auto, per fortuna solo in parte danneggiati. Evacuate per precauzione anche le case attorno.

I soccorsi

Sul posto, la Polizia locale, i Vigili del fuoco e un’ambulanza. Uno dei fratelli Lai è stato soccorso dopo aver inalato del fumo: niente di grave. Per lui nessun ricovero. Della vicenda si occupa la Polizia locale con le indagini avviate dal vice comandante Antonello Desogus. Non si parla di dolo. L’incendio potrebbe invece essere stato provocato dal gran caldo, col fuoco che ha trovato facile esca tra il materiale ammassato nel deposito ricavato nel cortile dell’abitazione.

L’allarme è scattato alle 14.30, quando fuori dalla casa di via Mazzini, si è sviluppata una fiammata seguita da una densa coltre di fumo nero che ha raggiunto diversi metri di altezza. Ad accorgersi di quello che accadeva i titolari dell’azienda di famiglia: uno dei fratelli Lai ha subito tentato di spegnere le fiamme versando dell’acqua attraverso una pompa. Lotta impari contro il fuoco, con l’uomo che ha anche respirato del fumo ed è stato soccorso dalla Polizia locale e poi dai medici dell’ambulanza. Intanto le fiamme si facevano minacciose ma l’arrivo di due squadre di Vigili del fuoco ha evitato il peggio: i pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo e poi a domarlo.

