Fiamme durante la festa di nozze 

L’azienda di famiglia è andata a fuoco proprio mentre uno dei proprietari festeggiava il suo matrimonio. Dall’hotel in cui era in corso il ricevimento nuziale Marco Serusi, un allevatore del paese, e la sua giovane sposa hanno visto le fiamme levarsi in località Mameli, a pochi passi dal centro di Fonni. E non ci hanno messo troppo a capire che il fuoco stava divorando il lavoro e le fatiche di una vita.

L’allarme

L’incendio è stato segnalato alle 15.30. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco le prime fiamme si sono sprigionate accanto a una mungitrice, ma i primi rilievi compiuti sul posto non hanno consetito di appurare ufficialmente le cause del rogo, che a tarda sera non era stato ancora completamente domato. Le fiamme hanno distrutto un ingente quantitativo di foraggio e diversi trattori agricoli.

Task force

Le operazioni di spegnimento sono durate a lungo. Il comando provinciale dei vigili del fuoco ha inviato a Fonni quattro squadre per un totale di venti uomini e 10 mezzi. Sono intervenuti anche i barracelli. Lunghe le operazioni di bonifica e messa in sicurezza che sono proseguite per tutta la notte. Sul posto è arrivato anche il funzionario di guardia della sede centrale. È stato impegnato anche l’elicottero dei Vigili del fuoco che ha effettuato diversi lanci.

Paese attonito

Ovviamente la notizia dell’incendio che ha incenerito l’azienda dei Serusi si è diffusa subito a Fonni e in altri centri della Barbagia dove la famiglia di allevatori è molto conosciuta e apprezzata soprattutto per la tenacia nel lavoro. Distrutto in un giorno che doveva essere di festa

RIPRODUZIONE RISERVATA