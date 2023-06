Fiamme dentro le case a Sa Mandara 

Primo devastante incendio nelle campagne di Sestu. Il fuoco è arrivato sino a dentro i giardini di alcune abitazioni di campagna lambendo i box al cui interno c’erano dei cani che sono stati salvati all’ultimo momento. Le fiamme sono divampate nelle località di Sa Mandara e di Riu Durci, bruciando 15 ettari e danneggiando anche un campo di grano e un agrumeto. Sul posto i Vigili del fuoco, la Stazione forestale di Dolianova e i volontari di Orsa Monastir, Forestas Santa Lucia, Nos Quartu e Masise. Mobilitati anche i barracelli di Sestu.

Paura

Le fiamme si sono sviluppate rapidamente nel primo pomeriggio favorite, oltre che dal caldo intenso e dal vento, anche dalle sterpaglie e dai cumuli di rifiuti. Lungo il suo cammino il fuoco ha investito alcune vecchie auto e un cumulo di guaina per la copertura dei tetti, abbandonata chissà da quanto tempo, rendendo l’aria irrespirabile. La situazione si è fatta difficile quando le lingue di fuoco sono arrivate sino ad alcune abitazioni e casolari di campagna, rischiando di uccidere alcuni cani che erano dentro dei box. L’intervento dei soccorritori ha consentito di portare in salvo gli animali, proprio come già successo due settimane fa nei pressi della Cittadella universitaria di Monserrato dove il fuoco aveva raggiunto un piccolo canile privato.

Ore di battaglia

Per Vigili del fuoco, forestali e volontari della Protezione civile sono state ore di dura lotta contro le fiamme che hanno devastato anche un canneto e varie coltivazioni. Uno dei casolari è stato gravemente danneggiato dalle lingue di fuoco e fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Fine emergenza

Solo in serata gli uomini della macchina antincendio sono riusciti a circoscrivere il rogo per poi spegnerlo definitivamente. Subito dopo è iniziata l’opera di bonifica dell’area bruciata fino alla messa in sicurezza di tutta la zona percorsa dal fuoco. Restano i danni e la paura per una estate che si annuncia a fortissimo rischio soprattutto a causa delle erbacce ormai secche cresciute dopo le abbondanti piogge del mese di maggio. Ma anche per la presenza di cumuli di rifiuti che possono favorire fenomeni di autocombustione.

In corso le indagini per risalire alle cause dell’incendio e a eventuali responsabilità.

