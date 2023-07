Fiamme dall’auto, ragazzi in salvo 

Le fiamme si sono sviluppate nel vano motore. In un attimo si è levata una colonna di fumo che ha catturato l’attenzione di un vigilante in servizio alla Casa della salute. Immediato l’intervento della stessa guardia giurata della Securitalia, Priamo Ruzzoni, insieme a Fausto Orrù, operatore tecnico in forza all’Asl Ogliastra. Arrivato alla Sandero Stepway, di proprietà di una donna di Tertenia, il vigilante ha provveduto a far scendere due bambini seduti sul sedile posteriore e con un estintore ha mitigato le fiamme poi spente dai Vigili del fuoco. L’utilitaria era parcheggiata accanto al muraglione in cemento che abbraccia il presidio ospedaliero. Tutto è accaduto ieri, un quarto d’ora prima di mezzogiorno. Per cause in fase di accertamento, una scintilla ha provocato l’incendio nel vano motore della Stepway. Il personale del servizio antincendio si è subito attivato, scongiurando danni ben più gravi. Messi in salvo i bambini, Orrù e Ruzzoni hanno provveduto a soffocare le fiamme in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco. Ingenti i danni al motore. La proprietaria, arrivata qualche istante dopo l’allarme, ha spiegato al personale del 115 che l’auto era reduce da un controllo in officina. L’ultimo episodio analogo risale al 3 marzo 2021. Nella circostanza a prendere fuoco, sempre davanti all’ospedale, era stata una Bmw X3 di una donna di Bari Sardo. Anche in quel caso la macchina del pronto intervento si era rivelata una garanzia.

