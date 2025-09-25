Fiamme dalla Saras, versioni diverse: comitato all’attacco 

Il Comitato civico per la tutela ambientale e della salute di Sarroch rilancia l’allarme sulle emissioni dagli impianti della raffineria della Sarlux e torna all’attacco del Comune chiedendo le dimissioni dell’assessore all’Ambiente Luca Tolu e del presidente della Commissione all’ambiente Gianluca Caboni per «gravi omissioni e mancanza di trasparenza».

In un comunicato stampa diffuso ieri il Comitato presieduto da Giovanni Paolo Masu, sottufficiale dell’Arma in congedo, torna sulle fiammate emesse dalle torce della raffineria la notte tra il 31 agosto e il 1° settembre scorsi, un episodio sul quale Comune, Arpas, Mase e Regione hanno fornito versioni discordanti: il Comune ammette guasti alle centraline, Arpas nega interruzioni, la Regione stima che la quantità di gas emessa per sette ore sia stata tra le 7,6 e le 27,2 tonnellate all’ora ma senza dati sul tipo di sostanze rilasciate. Nonostante quanto intimato dal Mase, inoltre, Saras non avrebbe ancora consegnato i report tecnici al Comitato.

A proposito di dati, il Comune è accusato di non aver risposto alle richieste di accesso ad atti ambientali, dai verbali delle commissioni ai documenti relativi all’Autorizzazione integrata ambientale (Aia), al Piano di intervento coordinato (Pic) e al Piano di monitoraggio e controllo (Pmc), strumenti fondamentali per la salute pubblica. Inoltre, la Commissione ambiente non avrebbe garantito pubblicità e partecipazione, mentre assessore e presidente non hanno avviato alcun confronto con la cittadinanza. Di qui la richiesta di dimissioni, respinta senza se e senza ma dal sindaco Angelo Dessì: «Il gruppo “Entu Estu” – ha replicato – è fermamente convinto della bontà dell’operato sia di Tolu che di Caboni che godono della piena fiducia di tutta la maggioranza». (m. n.)

